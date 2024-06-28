آخر تحديث في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بسوق الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيهًا للشراء و3130 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديث من مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب، وكذلك الشعبة العامة للذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حالة من الاستقرار في محلات الصاغة، كما يشهد حالة من الرواج لأنه الأوسع انتشارا بين المواطنين خاصة في هدايا الزواج والشبكة.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28-6-2024، منذ قليل وفق التحديث الأخير الشعبة العامة للذهب.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بلغ نحو 3140 جنيهًا للشراء، 3130 جنيهًا للبيع.

- سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3494 جنيهًا للشراء، 3576 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بلغ نحو 2696 جنيهًا للشراء، و2684 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، بلغ نحو 2097 جنيهات للشراء، و2087 جنيهًا للبيع.

- سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 25 ألفًا و160 جنيهًا للشراء.

- سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2322 دولارًا للشراء، و2321 دولارًا للبيع.