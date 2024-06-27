آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب عن تحديث جديد في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 27-6-2024، خلال التعاملات المسائية، مشيرة إلى أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3145 جنيهًا للشراء و3135 جنيهًا للبيع.

ويشهد مؤشر الذهب حالة من التذبذب على مدار تعاملات اليوم الواحد، ما بين الصعود والهبوط المحدود، أي يدور في فلك 8 جنيهات صعودًا وهبوطًا، حسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

تنشر «الوطن» من في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-6- 2024، خلال ختام التعاملات المسائية للصاغة المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بلغ نحو 3145 جنيهًا للشراء، و3135 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3494 جنيهًا للشراء، 3576 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بلغ نحو 2696 جنيهًا للشراء، و2684 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، بلغ نحو 2097 جنيهات للشراء، و2087 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 25 ألفًا و160 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2322 دولارًا للشراء، و2321 دولارًا للبيع.