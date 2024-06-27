سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات بالأسواق

يشهد سعر جرام الذهب عيار 21، في الساعات الأخيرة، حالة من التغيرات إذ أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب عن تحديث جديد في أسعار الذهب خلال بداية التعااملات المسائية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3135 جنيهًا للشراء محققًا قيمة تراجع بلغت 10 جنيهات للجرام مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 3145 جنيهًا للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب 21

ووفق الشعبة العامة للذهب فأن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد حالة من التراجع المحدود خلال الساعات الماضية متأثرًا بتراجع القوة الشرائية على الذهب واتجاه قطاع كبير من المواطنين للاستثمار في شهادات البنوك لأنها استثمار آمن ومضمون كما يراه قطاع عريض.

سعر جرام الذهب عيار 21

تنشر «الوطن» من خلال السطور سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-6- 2024، خلال منتصف تعاملات الصاغة المصرية، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بلغ نحو 3135 جنيهًا للشراء، و3125 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3494 جنيهًا للشراء، 3576 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بلغ نحو 2696 جنيهًا للشراء، و2684 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، بلغ نحو 2097 جنيهات للشراء، و2087 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 25 ألفًا و160 جنيهًا للشراء

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2323 دولارا للشراء، و2321 دولارا للبيع.