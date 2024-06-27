آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الخميس 27-6-2024

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، عن آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 27-6-2024، مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 3145 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكشفت شعبة الذهب، عن أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن يسجل 3594 جنيها، علمًا بأنّه العيار الأعلى سعرا في مصر الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية 3145 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 2696 جنيها في التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 بنحو 2097 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 25 ألفا و160 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة وأنّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أسعار الذهب العالمية

وعن أسعار الذهب العالمية فارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت سعر الأوقية 2310 دولارات.