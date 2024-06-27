موعد مناظرة ترامب وبايدن.. تفاصيل 90 دقيقة ينتظرها العالم

قبل ساعات من موعد مناظرة ترامب وبايدن وتفاصيل أول لقاء مباشر بين الرئيسين السابق والحالي، حيث يتواجهان في أول مناظرة بينهما خلال الانتخابات الحالية الليلة الساعة 9 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية والتي توافق الساعة 3 فجر الجمعة بتوقيت القاهرة وسيتابعها الملايين حول العالم.

موعد مناظرة ترامب وبايدن وتفاصيل جديدة

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن الحملتين اتفقوا على موعد مناظرة أخرى بين ترامب وبايدن في 10 سبتمبر المقبل، متجاوزين تقليدًا قائمًا منذ عقود يتمثل في عقد ثلاثة اجتماعات في الخريف تنظمها لجنة المناظرات الرئاسية المكونة من الحزبين.

وأعلنت شبكة «سي إن إن» الأسبوع الماضي أن جميع المرشحين من غير الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك روبرت إف كينيدي جونيور، فشلوا في التأهل لمناظرة اليوم الخميس، وأنه فقط الرئيس بايدن ودونالد ترامب استوفيا جميع مؤهلات الشبكة للوصول لتمثيل أحزابهم في الانتخابات الرئاسية.

قبل ساعات من موعد مناظرة ترامب وبايدن.. الرئيس السابق يتقدم

ويتقدم الرئيس السابق دونالد ترامب في ست من الولايات السبع التي من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات، وفقًا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة «واشنطن بوست».

وستُستغل مناظرة ترامب وبايدن من جانب حملتيهما، وستبث خلالها إعلانات تحذر من انتخاب الآخر وستسأل حملة ترامب خلال الإعلان مؤيدي بايدن عن حالتهم الاقتصادية والمادية خلال فترة حكم الأخير وسيهاجم الإعلان السياسية الاقتصادية لبايدن بينما تهاجم حملة بايدن ترامب وتحذر من مخاطر انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية جديدة.