رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. «ترامب»: بايدن يدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة

كتب:

أحمد العانوسي
05:34 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
ترامب خلال المناظرة مع بايدن

ترامب خلال المناظرة مع بايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مناظرته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يود أن يصنع من أمريكا بلدًا عظيمًا مرة أخرى، بينما بايدن يدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة.

ولفت «ترامب» إلى أنّ كمية المخدرات التي تدخل إلى الولايات المتحدة ضخمة بسبب تراجع مستوى تأمين الحدود في عهد بايدن، مشيرًا إلى أنه عاقب الكثير من المسؤولين على أدائهم السيئ حتى في الجيش، أما بايدن فلا يستطيع فعل مثل ذلك.

اقرأ المزيد:

عاجل.. ترامب: «بايدن» يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي في أمريكا

عاجل.. «ترامب» يتحدث عن حل الدولتين.. و«بايدن»: أنقذنا إسرائيل من الانهيار

«ترامب»: «بايدن» هو القاتل الحقيقي لملايين السود الذين أتوا عبر الحدود

«بايدن» ينتقد «ترامب» بشأن نصيحته للأمريكيين أثناء وباء كورونا

«ترامب»: «الكل كان يحترم أمريكا حتى جاء بايدن»
بقلم أحمد العانوسي