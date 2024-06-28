عاجل.. «بايدن»: أعد بنظام عادل للضرائب ولن أسمح بسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين
كتب:
أحمد العانوسي
05:48 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
المناظرة بين بايدن وترامب
وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، بتطبيق نظام عادل للضرائب، ولن يسمح بسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين مثلما فعل ترامب.
ومن جانبه، قال ترامب، إن بايدن يقدم الكثير من الوعود لكنه لا يفعل شيئا بدليل إخفاقه في جذب الاستثمارات وإنفاق أموال ضخمة على دول أخرى، مُشيرًا إلى أنه فعل الكثير من الأمور الإيجابية في فترة رئاسته، وبايدن أخذها إلى مسار عكسي يجعلنا دولة فاشلة.