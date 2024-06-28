عاجل.. «بايدن» يحدد سيناريو اندلاع حرب عالمية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرة الرئاسة الأمريكية مع دونالد ترامب، إن الحرب العالمية ستقع إذا استولي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين علي كييف، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

ترامب: بوتين غير قادر علي شن حرب على أوكرانيا

وأشار ترامب إلى أن بوتين كان يدرك أنه غير قادر على شن حرب على أوكرانيا خلال فترة ولايته، مما جعله يتمكن من الاستيلاء على أراضٍ في عهد الديمقراطيين.

وأكد ترامب أن العالم في حرب عالمية ثالثة بسبب بايدن،معتبرًا أن الولايات المتحدة أصبحت دولة فاشلة حاليًا بفعل سياساته.