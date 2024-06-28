أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-6-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-6-2024 في مصر، ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا بين مختلف أعيرة الذهب داخل محلات الصاغة، حيث يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة لأسعاره من جانب قطاع كبير من المواطنين للتعرف على متغيرات أسعاره، والتي تتغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر حسب التحديث الأخير المُعلن من خلال بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3594 جنيهًا للشراء، و3576 جنيهًا للبيع، «الأسعار لا تشمل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3145 جنيهًا للشراء، و3130 جنيهًا للبيع، «الأسعار لا تشمل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2696 جنيهًا للشراء، و2684 جنيهًا للبيع، «الأسعار لا تشمل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2097 جنيهًا للشراء، و2088 جنيهًا للبيع، «الأسعار لا تشمل الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25 ألفًا و160 جنيهًا للشراء، «الأسعار لا تشمل الضريبة والمصنعية».