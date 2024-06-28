هل تتخطى أونصة الذهب 3000 دولار؟.. «بنك أمريكي» يجيب

توقع تحليل «بنك أوف أميركا»، ارتفاع سعر الذهب لـ3000 دولار للأونصة خلال عام واحد من الآن، بحسب أحد الخبراء الاستراتيجيين للبنك، الذي أكد أن هناك مجموعة من العوامل التي من شأنها تعزيز جاذبية المعدن الأصفر ما بين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح مايكل ويدمر، الخبير الاستراتيجي للسلع بالبنك، أن مجموعة من العوامل يمكن أن تزيد من سعر الذهب عالميا منها زيادة الطلب على الاستثمار باعتبار الذهب هو الملاذ الآمن، والتوترات الجيوسياسية، وكذا تخفيض سعر الفائدة المنتظر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأيضا قلة شراء الذهب من البنوك المركزية عالميا.

البنك توقع أن تشهد الأسواق طلبا متزايدا من المستثمرين

وأكد أن البنك الاستثماري قد توقع بأنه في عام 2023، ستشهد الأسواق طلبا متزايدا من المستثمرين على الذهب بشكل ملحوظ، إذ سينخفض اكتناز السبائك ضمن عمليات شراء البنوك المركزية ما بين 49% لـ43 % من المشتريات على التوالي، وبالرغم من ذلك، فقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة عالميا انخفاض في أصول الخاضعة للإدارة، مما أدى لتباطؤ نمو الطلب الإجمالي.

هذا وتظل مشتريات البنوك المركزية عامل حاسم في زيادة أسعار الذهب، حيث أنه في عام 2023، أضافت البنوك المركزية العالمية 1037 طن ذهب، ما مثل ثاني أعلى معدل شراء سنوي على الإطلاق، عقب ذروة الشراء عاليما في عام 2022 والذي بلغ حينها 1082 طنا من الذهب.

احتفظت 83% من البنوك المركزية بالذهب كجزء من احتياطياتها

وتحتفظ 83% من البنوك المركزية بالذهب كجزء من احتياطياتها الدولية، ويشير 88% منها للذهب كمخزن طويل الأجل ويحافظ على قيمة العملة، وتحوط جيد من التضخم.

وجسد بنك الشعب الصيني هذا الاتجاه عبر تنويع الاحتياطيات الأجنبية، مع زيادة حيازاته للذهب بمقدار 8 ملايين لأونصة، أي ما يعادل الـ51 مليار دولار، منذ يناير 2023، إذ أدت الخطوة لرفع نسب الذهب في إجمالي احتياطيات الصين من 3.5% ديسمبر 2022 لـ4.9% في أبريل 2024.

سندات الخزانة

واعتقد البنك الاستثماري أن الذهب سيُظهر بشكل قوي حال زاد استياء المستثمرين من سوق سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع العائدات، كما أنه من المتوقع أن يحافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن، كما أن الزيادة الحادة لعوائد سندات الخزانة ستؤدي بدورها في البداية لدفع أسعار الذهب للانخفاض، ومن المرجح أن يؤدي البحث على الاستقرار لإعادة توجيه التدفقات إلى سوق الذهب، بحسب موقعي «nai500» المتخصص في شؤون الذهب و«سكاي نيوز».