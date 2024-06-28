نائب رئيس اتحاد العمال: 30 يونيو نقطة مضيئة في تاريخ الحركة الوطنية

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن ثورة 30 يونيو ستظل إحدى النقاط المضيئة في تاريخ الحركة الوطنية المصرية لأنها كانت ثورة شعبية قامت بإرادة الشعب المصرى بأكمله.

سواعد الانتاج

وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حجم الإنجازات خلال السنوات الماضية لا يمكن أن ينكر أو يقلل منه لأنه يمس جميع طبقات المجتمع، كما أن للعمال دور مهم في دعم مسيرة التنمية.

تحسين قيمة الأجور

وتابع: «لقد استطاعت الدولة المصرية أن تحسن قيمة الأجور بالنسبة للعاملين في الدولة بعد أن كان لدينا نظام أجور من أسوأ أنظمة الأجور على مستوى العالم وتحرك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه».

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو، اهتمت بالعمالة غير المنتظمة في سابقة لم تحدث لهذه الفئة من العمالة على مدار التاريخ .