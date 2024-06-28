5 أخطاء شائعة تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها.. احذر الوقوع فيها

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت وزارة الإسكان الاجتماعي على طرح العديد من إعلانات طرح شقق إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، حرصا منها على توفير الفرص للشباب بالحصول على شقق سكنية مدعمة من الدولة وبنظام التقسيط المريح، وكثيرا ما يتعرض المتقدمون إلى شقق الإسكان إلى سحب الشقق التي تم تخصيصها لهم نتيجة لوقوعهم في بعض الأخطاء التي تؤدي لحدوث ذلك.

5 أخطاء شائعة تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها

1- في حالة قيام الفرد بعد حصوله على الشقة التي تم تخصيصها له باستخدامها في غرض غير سكني وتم ضبط ذلك من قبل الوزارة.

2- إذا قام مقدم طلب الحصول على شقة الإسكان بتزوير أحد المستندات المطلوبة والتي تم تسليمها عند التقديم للحصول على تلك الوحدات السكنية، الأمر الذي يعرض الفرد للمسائلة القانونية مع سحب الوحدة منه بعد أن تم تخصيصها.

3- كما يتم سحب الشقة من المالك فورا، في حال ثبوت تصرفه بها دون أن يحصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية، كمثل تأجيرها أو التنازل عنها لفرد آخر.

4- كما يتم سحب الوحدة من المواطن أيضا في حالة عدم الذهاب في الوقت المحدد لإجراء التعاقد على الوحدة أو استلامها، فعندما ينتهي الوقت المحدد يتم سحب الوحدة على الفور.

5- ومن أبرز الأسباب التي يتم سحب الوحدة بها عدم سداد الدفعات المحددة من قبل الهيئة والتي يتم دفعها قبل الاستلام، أو تلك الدفعات الشهرية التي يحددها البنك بعد التخصيص.