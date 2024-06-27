عاجل.. خصم 25% من قيمة الشقة حال الدفع «كاش».. تفاصيل كراسة شروط وحدات الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خصم نسبة 25% من إجمالي سعر شقق الإسكان التعاوني، في حالة سداد ثمن الوحدة «كاش»، مع إمكانية اختيار الشقة والموقع والدور والاتجاه والمساحة، في ميزات تقدمها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمن يسدد ثمن الوحدة فوري «كاش».

كراسة شروط شقق الإسكان التعاوني

وأوضحت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني الجديد في مدن «القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، السويس، بدر»، الاشتراطات المالية كاشفة عن ميزات خاصة في حالة السداد الكاش غير الخصم المالي، وجاءت كالتالي:

- يُمنح العميل خصم 25% عند سداد كامل ثمن الشقة.

- يُضاف إلى ثمن الوحدة %1 مصروفات إدارية يتم سدادها مع المبالغ المسددة طبقا لما هو موضح بكراسة الشروط.

- يُضاف إلى ثمن الوحدة ميزة دور للأدوار المتكررة فقط وقدرها 1.5% من قيمة الوحدة.

- يُضاف على بعض الوحدات المميزة ميزة اتجاه قدرها 0.75% من قيمة الوحدة.

- سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة في حالة وجود تميز موقع.

- سداد ميزة الدور والاتجاه والموقع مع دفعة التخصيص.

- يمنح العميل خصم نسبة 25% عند سداد كامل ثمن الوحدة بالإضافة إلى اختياره لكل من «الوحدة - العمارة - الدور - الموقع - الاتجاه» .