عاجل: بالتقسيط على 7 سنوات وبمقدم 81 ألف جنيه.. تفاصيل طرح شقق «الإسكان» في 5 مدن

حصلت «الوطن»، على نسخة من كراسات الشروط الخاصة بالطرح الجديد لشقق الإسكان التعاوني المقرر الإعلان عنه يوم 10 يوليو المقبل، في 5 مدن جديدة هي «القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السويس»، ويستمر لمدة 15 بومًا، فيما يتم إجراء القرعة العلنية لإعلان الفائزين يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر المقبل، بمقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أن يجري تسليم الشقق للفائزين بالقرعة في ديسمبر 2024.

التفاصيل الكاملة لطروحات الإسكان التعاوني

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة للطروحات الجديدة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التي تشمل شقق سكنية نصف تشطيب في كل مدينة على حِدة، وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بكل مدينة، وجاءت كالتالي:

شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

وعن طرح القاهرة الجديدة، كشفت كراسة الشروط عن جاهزية 29 شقة سكنية في مدينة التجمع الخامس، جاهزة للطرح نصف تشطيب بمساحات تتراوح من 109 مترًا إلى 152 مترًا مربعًا، تتمتع بكامل المرافق والخدمات والمساحات الخضراء، وللاطّلاع على نسخة من كراسة شروط شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة «BDF» من هنـــــا.

شقق لؤلؤة 6 أكتوبر

وفي مدينة 6 أكتوبر، كشفت كراسة الشروط الخاصة بالطرح، عن جاهزية 33 شقة سكنية، نصف تشطيب، لا تزيد نسبة البناء على 30% من مساحة المشروع، فيما تكون باقي المساحات عبارة عن مسطحات خضراء وطُرق داخلية، ويشمل المشروع مبانٍ إدارية ومولات ومستشفى، وأماكن ترفيهية، لتحقيق الراحة والرفاهية للمنتفعين، وللاطّلاع على نسخة من كراسة شروط شقق لؤلؤة 6 أكتوبر «BDF» من هنــــا.

شقق لؤلؤة العاشر من رمضان

وأكدت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني بمدينة العشر من رمضان، طرح 38 شقة سكنية، للحجز بمساحات مختلفة هي «95 مترًا، 100 متر، 110 مترًا، 115 مترًا، 125 مترًا، 130 مترًا، 140 مترًا، 150 مترًا»، فيما أوضحت أن كل الشقق تشمل مساحة 25 مترًا مربعًا حصة في الجراج.

وأوضحت الكراسة أن الطرح يشمل نموذجين «A - B»، فيما يتضمن النموذج A دور أرضي سكني به 5 شقق بمساحات «95 متر، 100 متر، 110 متر، 115 متر»، يضم 4 أدوار متكررة بكل دور 5 شقق بمساحات «110 متر، 115 متر، 130 متر، 140 متر»، بينما يشمل النموذج B دور أرضي به 4 شقق بمساحات «125 متر، 140 متر»، و4 أدوار مكررة بكل دور 4 شقق مساحة 150 مترًا، وللاطّلاع على نسخة من كراسة شروط شقق العاشر من رمضان «BDF» من هنــــا.

شقق لؤلؤة السويس

أوضحت كراسة الشروط الخاصة بطرح الإسكان التعاوني بمدينة السويس، جاهزية 28 عمارة، إضافة إلى 25 شقة بـ«حي فيصل» جاهزة للتسليم الفوري، مؤكدة أن «نموذج الماسة»، يضم الآتي:

- العمارات المتاحة بعدد 2 عمارة.

- أرقام العمارات هي «19 – 43».

- عدد وحدات العمارة رقم 19 وحدة سكنية واحدة «دور أرضي».

- العمارة رقم 43 تشمل 24 وحدة سكنية «4 دور أرضي + 20 دور متكرر».

فيما بينّت الكراسة، مساحات الشقق بطرح مدينة السويس وهي «89 مترًا، 110 مترًا، 112 مترًا»، وللاطّلاع على نسخة من كراسة شروط شقق مدينة السويس «BDF» من هنـــــا.

شقق لؤلؤة بدر

وكشفت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني في مدينة بدر عن 39 شقة سكنية بمساحات «125 متر، 140 مترن 150 متر» لها 25 متر مربع حصة في الجراج، ويشمل النموذج بدروم يتسع لـ24 سيارة، إضافة إلى دور أرضي بعدد 4 شقق بمساحة 125 مترًا، فيما يشمل 5 أدوار متكررة، بكل دور 4 شقق بمساحة 150 مترًا.

وكشفت الكراسة، أن المشروع مدارس لجميع المراحل التعليمية ومول تجاري ومسجد ومستشفى لجميع التخصصات الطبية، إضافة للمساحات المفتوحة، وللاطّلاع على نسخة من كراسة شروط شقق لؤلؤة بدر «BDF» من هنــــا.