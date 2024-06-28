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«القاهرة الإخبارية»: طهران على مفترق طرق بعد مصرع إبراهيم رئيسي

كتب:

شريف سليمان
10:16 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
الانتخابات الإيرانية

الانتخابات الإيرانية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الانتخابات الإيرانية طهران على مفترق طرق بعد مصرع إبراهيم رئيسي».

إيران .. البلد الذي يقف على مفترق طرق بعد الوفاة المأساوية للرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليوكوبتر بمايو الماضي، حيث تتزايد التحديات وتتعدد الأزمات من الملف النووي المعقد والصراعات الإقليمية إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والمطالب الشعبية الملحة.

في هذه الأوقات العصيبة، ينتظر الإيرانيون رؤية رئيس جديد يقود البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

الرئيس الإيراني القادم يأتي في ظل تهديدات بلاده بتقليص التزاماتها النووية بعد اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستوى يقترب من صنع الأسلحة، فضلا عن عدم التعاون مع مراقب الوكالة الأممية.

وبالتالي، فإن التعامل مع الملف النووي يتطلب من الرئيس الإيراني الجديد مزيجا من الدبلوماسية الحذرة والشفافية والقدرة على التفاوض على نحو فعال مع المجتمع الدولي.

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