أشرف سنجر: الانتخابات الإيرانية ستمضي بسلام.. وأمريكا في أزمة

أكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أنّ الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستكون هادئة وستمضي بسلام، أما الولايات المتحدة فأصبحت تعيش موقفا صعبا بسبب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «سنجر»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «دولة الاحتلال لأمريكا أزمات مع القانون الدولي والمنظمات الدولية، وبالتالي، فإن هناك أزمة في أمريكا وإسرائيل بسبب الصراع في المنطقة».

موضوع غزة لن يموت

وتابع خبير السياسات الدولية: «موضوع غزة لن يموت، لأن هناك ألم تجاوز كل الخطوط الحمراء، فنحن نتحدث عن شخص فقد عقله ورشده، وهو بنيامين نتنياهو».