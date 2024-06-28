بهاء سلطان يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. لاعب في النادي الأهلي

احتفل الفنان بهاء سلطان بعيد ميلاد نجله أحمد، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» كشف من خلاله عن صورة له رغم ظهوره النادر وابتعاده عن الأضواء.

بهاء سلطان يهنئ نجله بعيد ميلاده ويكشف عن صورة له

وشارك الفنان بهاء سلطان عبر صفحته الخاصة، منشورا كتب عبر الصفحة الخاصة بـ أكاديمية النادي الأهلي، تهنئ من خلاله نجله أحمد في عيد ميلاده، إذ أنه يعد لاعبا في الأكاديمية، وعلق بهاء على المنشور قائلا: «كل سنة وأنت طيب يا كابتن بيبو».

وجاء نص منشور الصفحة الرسمية لأكاديمية النادي الأهلي: «عيد ميلاد أهلاوي.. شهر يونيو.. عيد ميلاد لاعبنا أحمد بهاء سلطان».

وتعد هذه من المرات القليلة التي يكشف فيها بهاء سلطان عن صورة لنجله حيث أنه لم يسبق له الظهور قبل ذلك سوى مرة واحدة في جنازة والد زوجته.