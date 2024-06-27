سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 في مصر اليوم الخميس 27-6-2024، استقرارا ملحوظا، بحسب المٌعلن من بورصة الذهب وبيانات شركات الذهب المتخصصة في بيع السبائك، وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرام في مصر اليوم الخميس 27-6-2024 مبلغ 36 ألفا و660 جنيها.

أسعار سبائك الذهب

وبخلاف سبيكة ذهب 10 جرامات اليوم، فقد سجلت سبيكة الذهب 0.25 أي ربع جرام، سعر 1011 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة الذهب نصف جرام عيار 24 نحو 2000 جنيه، وسعر جرام سبيكة الذهب 3679.43 جنيه.

وبالنسبة لسعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام، فقد بلغ 9149 جنيه، وسبيكة الذهب 20 جراما سجل 73 ألفا و194 جنيها.

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات

وجاءت سعر سبيكة ذهب 5 جرامات عيار 24 بـ18367.14 جنيه، وسبيكة ذهب 50 جراما بـ183671.43 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 25 جراما

حقق سعر سبيكة ذهب 25 جراما نحو 91492 جنيه، وبلغ سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام 365971 جنيها.