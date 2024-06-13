«القدم المعكوسة» عملية نادرة تنقذ طفلة بريطانية من بتر ساقها بسبب السرطان

إصابتها بمرض السرطان، كادت تقضي على آمالها في ممارسة هوايتها المفضلة، «أميليا» طفلة بريطانية تهوى الرقص منذ عمر الـ3 سنوات، وبعد أن وصلت إلى سن الـ12، أصيبت بنوع نادر من سرطان العظام يسمى «ساركوما»، واستدعى هذا الأمر لخضوعها للعلاج الكيميائي وبتر ساقها اليسرى، وكان هذا القرار، قبل أن يلجأ الأطباء لعملية «القدم المعكوسة».

عملية القدم المعكوسة

الإصابة بهذا النوع النادر من السرطان، يتطلب بتر الساق من الركبة لمنع انتشاره، وبحسب ما ذكر في موقع «daily mail»، كان هذا هو الإختيار الأول لدى الأطباء، وتركيب ركبة صناعية لها، بعد عدم تحسن حالتها بعد خضوعها للعلاج الكيميائي، لكن من حسن حظ هذه الطفلة، وجد الأطباء حل يساعد هذه الطفلة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي مرة أخرى.

استقر الأطباء على تغير مكان الكاحل 180 درجة من مكانه، وذلك من أجل صناعة ركبة جديدة لها، بدلًا من الركبة الصناعية التي كان من المفترض أن يتم تركيبها.

شجاعة الطفلة وتخوف الأهل

كان هناك تخوق وقلق لدى أهلها، لأن هذه العملية نادرة للغاية، لكن تفاجئ الأطباء وأهل الطفلة، بعدما طلبت بنفسها إجراء العملية، لأنها تعد الأمل الوحيد الذي يجعلها تمارس حياتها وهويتها المفضلة الرقص من جديد، استغرقت هذه العملية 13 ساعة داخل غرفة العمليات، بالإضافة لخضوعها للعلاج الكيميائي، بجانب بعض التدريبات على عقلها، لكي تستطيع استخدام قدمها بالوضع الجديد، وتعود لممارسة حياتها وهوايتها.