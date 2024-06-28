تكريم أحمد آدم في المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ17

أعلن المهرجان القومي للمسرح عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن تكريم الفنان أحمد آدم في دورته الـ17 التي ستنطلق يوم 15 يوليو وتستمر ليوم 30 يوليو؛ وذلك تقديرا لمشواره الفني الطويل وأعماله المسرحية.

تكريم أحمد آدم في المهرجان القومي للمسرح

وكان المهرجان القومي للمسرح قد كشف من قبل عن عدد من الفنانين الذين سيتم تكريمهم في الدورة الـ 17، من بينهم الفنان أحمد بدير، وتحمل الدورة لهذا العام اسم الفنانة سميحة أيوب ويرأسها الفنان محمد رياض.

يذكر أن الفنان أحمد أدم قدم عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية، من بينها حودة كرامة وربنا يخلي جمعة وعطيه الإرهابية وفيما يبدو سرقوا عبده والبلدوزر والقشاش وعائلة عصرية جدا والثعلب فى الملعب ونشنت ياناصح وباحبك يامجرم.