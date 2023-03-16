أحمد آدم في «آدم شو»: مفيش أسخف من سؤال «صايم ولا زي كل سنة» في رمضان

سخر الفنان أحمد آدم، ممن يطرح سؤالًا مكررًا على المسلمين خلال شهر رمضان من كل عام، وهو سؤال: «إنت صايم ولا زي كل سنة».

أدم: اسكت يا ابني سؤال بايخ

وأضاف «آدم» خلال تقديمه لبرنامجه «آدم شو»، والذى يُعرض على فضائية قناة الحياة، قائلا: «اسكت يا ابني سؤال بايخ، وييجي في عز الصيام ينشر صورة على حسابه الشخصي بالتواصل الاجتماعي وهى كوب مياه مشبر».

جدير بالذكر أن برنامج «آدم شو» يعد أكبر برنامج كوميدى، ومن خلاله عاد الفنان الكبير أحمد أدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل، وفيه مزج الفنان أحمد أدم ما بين الاستاند أب كوميدى والأغنيات، كما ويستضيف البرنامج في حلقاته أشهر نجوم المحتوى الكوميدى على السوشيال ميديا.