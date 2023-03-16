رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد آدم في «آدم شو»: مفيش أسخف من سؤال «صايم ولا زي كل سنة» في رمضان

كتب:

محمد متولي
11:04 م | الخميس 16 مارس 2023
أحمد أدم

أحمد أدم

سخر الفنان أحمد آدم، ممن يطرح سؤالًا مكررًا على المسلمين خلال شهر رمضان من كل عام، وهو سؤال: «إنت صايم ولا زي كل سنة».

أدم: اسكت يا ابني سؤال بايخ

وأضاف «آدم» خلال تقديمه لبرنامجه «آدم شو»، والذى يُعرض على فضائية قناة الحياة، قائلا: «اسكت يا ابني سؤال بايخ، وييجي في عز الصيام ينشر صورة على حسابه الشخصي بالتواصل الاجتماعي وهى كوب مياه مشبر».

جدير بالذكر أن برنامج «آدم شو» يعد أكبر برنامج كوميدى، ومن خلاله عاد الفنان الكبير أحمد أدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل، وفيه مزج الفنان أحمد أدم ما بين الاستاند أب كوميدى والأغنيات، كما ويستضيف البرنامج في حلقاته أشهر نجوم المحتوى الكوميدى على السوشيال ميديا.

اقرأ المزيد:

الحكومة لقناة «الحياة»: غالبية العاملين بمصانع المنطقة الاقتصادية من المصريين

«الوزراء» لقناة «الحياة»: نهدف لإنشاء معامل مركزية في كل المواني

رئيس مؤسسة قرية الأمل لقناة الحياة: رزقي بطفل من ذوي الاحتياجات سبب إلهامي

«صناع الحياة»: مبادرة «كتف في كتف» الأكبر بتاريخ العمل الأهلي

أحمد داود يتصدر برومو مسلسل «سوتس بالعربي» بشخصية أدم منصور
بقلم محمد متولي