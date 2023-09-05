ياسمين أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح.. هواية منذ الصغر

ياسمين أشرف، فتاة عشرينية، تهوى التمثيل منذ الصغر، إذ تستطيع من خلال نص درامي أو تراجيدي أو كوميدي، أن توصل إحساس ومكونات الشخصية للمشاهد، وتعبر عنها متقمصة جميع أساسياتها وتفاصيلها.

أفضل ممثله صاعدة في المهرجان القومي للسينما

وحصلت ياسمين، على أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح، ممثلة عن مهرجان جامعة القاهرة.

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