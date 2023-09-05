ياسمين أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح.. هواية منذ الصغر
كتب:
أمنية شريف
01:59 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
أفضل ممثله صاعدة في المهرجان القومي للمسرح
ياسمين أشرف، فتاة عشرينية، تهوى التمثيل منذ الصغر، إذ تستطيع من خلال نص درامي أو تراجيدي أو كوميدي، أن توصل إحساس ومكونات الشخصية للمشاهد، وتعبر عنها متقمصة جميع أساسياتها وتفاصيلها.
أفضل ممثله صاعدة في المهرجان القومي للسينما
وحصلت ياسمين، على أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح، ممثلة عن مهرجان جامعة القاهرة.
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