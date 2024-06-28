«حياة كريمة» تقدم خدماتها لـ4 ملايين مواطن بمشاركة 45 ألف متطوع

استعرض تقرير متلفز إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال النصف الأول من 2024، موضحاً أنه منذ إطلاقها في عام 2019، وهي تضرب أعظم أمثلة الخير والعطاء لخدمة الملايين من أهالينا في كل ربوع مصر.

45 ألف متطوع في حياة كريمة

وأوضح الفيديو، أنَّ عدد المتطوعين بمبادرة حياة كريمة الآن، وصل إلى 45 ألف شخص يعملون على مدار الساعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً، من خلال 27 مقرا بمختلف أنحاء الجمهورية.

4 محاور لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية

وأكد أن هناك في الوقت الحالي منافذ بالعشرات بالجامعات والنوادي الرياضية، تتبع المبادرة، وفي عام 2024 تستمر مسيرة العطاء، ليتم تقديم خدمات لأكثر من 4 ملايين مواطن، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ركزت مؤسسة حياة كريمة على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، عبر 4 محاور:

- محور الدعم الغذائي.

- قطاع التميكن الاجتماعي.

- قطاع التمكين الاقتصادي.

- قطاع الدعم الصحي.