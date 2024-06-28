قوافل حياة كريمة الطبية في سفاجا بالبحر الأحمر اليوم.. كشف وعلاج مجاني

تطلق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عدد من القوافل الطبية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة، واليوم تتواجد القوافل في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا.

قوافل حياة كريمة الطبية بالبحر الأحمر

تأتي تلك القافلة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتضم القافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتقدم خدمات الكشف المجاني وصرف العلاج للمواطنين، وعن التخصصات الطبية المتوافرة في القافلة فقد جاءت على النحو التالي:

- الأطفال.

- الباطنة.

- النساء والتوليد.

- العظام.

- التحاليل.

- الأشعة.

- الأنف والأذن.

صرف علاج بالمجان

تضم القافلة صيدالية علاجية، تصرف أنواع العلاج المختلفة للأهالي بالمجان، في إطار عمل المبادرة على توفير رعاية صحية شاملة ومجانية للأكثر احتياجا، وتنقل حياة كريمة، الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية، إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان من أجل تلقي العلاج اللازم والرعاية بالمجان.

يشار إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المختلفة، وإنشاء مشاريع متنوعة في القرى والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتحرص المبادرة على الارتقاء بحال شتى القطاعات، الطبي، والتعليمي والتوعوي وغيره.