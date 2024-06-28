محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدن أطفيح والحوامدية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً باعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي أطفيح والحوامدية، وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلسته المؤرخة 5 يونيو الجاري.

وحسب بيان للمحافظة، جاء قرار محافظ الجيزة استكمالاً لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم على مدار الشهور الماضية اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وأبو النمرس وعدداً من القرى بالواحات البحرية وكرداسة والصف وجاري الاستكمال.

مخطط تفصيلي

وأكد اللواء أحمد راشد أنه جرى اعتماد المخطط التفصيلي لمدن أطفيح والحوامدية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وشدد في بيان، على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام قانون البناء 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

التنمية المستدامة

وأوضح محافظ الجيزة أنه جرى مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وحسب قرار محافظ الجيزة، «يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه».