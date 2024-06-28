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ضبط عامل في مكتبة بتهمة تزوير كارنيهات عضوية نادي رياضي بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:24 م | الجمعة 28 يونيو 2024
الداخلية

الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، بشكوى داخل أحد الأندية الرياضية بدائرة القسم.

بالانتقال والتقابل مع الشاكي، رئيس قسم الأمن بالنادى الرياضى المُشار إليه، قرر بتضرره من 3 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لدخولهم النادي وبصحبتهم اثنين آخرين، انصرفا قبل وصول القوات، بإستخدام كارنيهات «مزورة»، وبمواجهتهم اعترف أحدهم باصطناع الكارنيهات بإحدى المكتبات «نافيا علم الآخران بتزوير الكارنيهات».

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُصطنع الكارنيهات، وتبين أنه عامل بمكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد الكارنيهات نظير مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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بقلم محمد بركات