ضبط لصوص «البارات النحاسية» من كبائن الكهرباء بالقطامية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، كشف ملابسات تداول مقطع فيديو، يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الذين ظهرا بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنهما عنصرين إجرميين، لهما معلومات جنائية، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأشارا إلى ارتكابهما 4 وقائع سرقة بارات نحاسية من كبائن كهربائية بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف في المسروقات من خلال بيعها إلى تاجري خردة، عميلان سيئا النية، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة.

وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 7 بارات نحاسية خاصة بالكبائن الكهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.