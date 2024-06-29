مكون سحري لإزالة بهتان الملابس البيضاء.. موجود في بيتك

بهتان الملابس البيضاء، من المشكلات الشائعة التي تواجه البعض، لذا فإن هناك طريقة سريعة لإزالتها، وعودتها جديدة مرة أخرى، بدلًا من إهمالها، ويعد الكلور أفضل من شراء المنظفات باهظة الثمن، ولا تؤدي إلى نتيجة قوية.

الكلور مكون يمكن استخدامه، في إزالة بهتان الملابس البيضاء، في حالة إذا «خرطت» الملابس الملونة على البيضاء، ولا يسمح تمامًا باستخدام الكلور مع الملابس الأخرى، لأنه سيغير لونها تمامًا، ويجعلها غير صالحة، لذا يجب الانتباه جيدًا، بحسب موقع Good Housekeeping.

الكلور أفضل طريقة لإزالة بهتان الملابس البيضاء

يجب استخدام الكلور بطريقة صحيحة، للحفاظ على الملابس البيضاء وعدم تلفها، وتبدأ الخطوة الأولى بالنقع في كمية كبيرة من المياه الدافئة، مخلوطة بفنجان صغير من الكلور، وتترك لمدة ساعة كحد أقصى ثم تصفى جيدًا، وتوضع الملابس في وعاء، يحتوي على مياه وصابون خاص بالتنظيف.

تفرك الملابس وسيلاحظ إزالة البهتان بسهولة، وبعدها يمكن وضعها تحت المياه الجارية، ثم تشطف بماء نظيف ثم تزهر بماء مذاب به زهرة الملابس، ثم تعصر وتترك لتجف ومن الممكن الاستغناء عن الزهرة والاكتفاء بالكلور والمسحوق فقط.

في حالة عدم القدرة على غسيل الملابس باليدين، يمكن وضعها في دورة غسيل بالغسالة، على درجة حرارة عالية، ثم يضاف القليل من الكلور، أو مزيل البقع مع صابون خاص بتنظيف الملابس، ومجرد دقائق وتعود الملابس البيضاء، إلى طبيعتها مرة أخرى.

سرعة التعامل مع بهتان الملابس البيضاء

يفضل التعامل مع بهتان الملابس بسرعة، لتنظيفها بدون صعوبة، فكلما جف البهتان على الملابس، أصبح من الصعب إزالته، خاصة الملابس البيضاء، التي يظهر بها أي عيوب، وتعد دورة الغسيل، هي الأسرع مقارنة بالطريقة الأخرى.