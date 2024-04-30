5 حيل بسيطة لإزالة بقع الآيس كريم من الملابس.. هتنضف في دقائق

يكثر تناول الآيس كريم في فصل الصيف، باعتباره من ألذ المثلجات التي تعطي الجسم انتعاشا مع ارتفاع درجات الحرارة، وقد يؤدي عدم الانتباه أثناء تناول الآيس كريم إلى سقوط قطرات منه على الملابس وبذلك تواجه ربة المنزل واحدة من أكثر البقع المستعصية، لذا نستعرض في التقرير التالي 5 حيل منزلية لإزالة بقع الآيس كريم من الملابس بسهولة.

يُمكن لربة المنزل اتباع 5 حيل يتم تحضيرها بمكونات متوفرة في المنزل لإزالة بقع الآيس كريم، وفقًا لموقع wikihow.

الخل والماء

يمكنك استخدام الخل والماء لإزالة بقع الآيس كريم من الملابس، باتباع الخطوات التالية:

امزجي ملعقة كبيرة من الخل في كوب من الماء الدافئ.

ضعي المحلول على البقعة واتركيها لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي الملابس بالماء البارد.

صابون الصحون

يمكنك استخدام صابون الصحون لإزالة بقع الآيس كريم بسهولة، باتباع الخطوات التالية:

ضعي قطرات صابون الصحون على البقعة وافركي المنطقة بلطف بالفرشاة.

اشطفي الملابس بالماء البارد.

مسحوق البيكينج صودا

يمكنك استخدام مسحوق البيكينج صودا لإزالة بقع الآيس كريم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق البيكينج صودا مع قليل من الماء لتكوين عجينة.

ضعي العجينة على البقعة واتركيها لبضع دقائق قبل غسل الملابس بالماء البارد.

الليمون والملح

يمكن استخدام مزيج من الليمون والملح لإزالة بقع الآيس كريم من الملابس، باتباع الخطوات التالية:

قومي برش البقعة بالملح وضعي شريحة من الليمون عليها.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي الملابس بالماء البارد.

استخدم الفازلين

يمكن استخدام الفازلين لإزالة بقع الآيس كريم من الملابس، خاصة إذا كانت البقعة جافة باتباع الخطوات التالية: