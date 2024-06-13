قبل عيد الأضحى المبارك.. معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، معرضا جديدا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقريتي سنجلف والعطار ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

منظومة عمل متكاملة

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن العمل يكون بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى، معربة عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجه تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًه جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطويروإعادة إعمار القرى.

التخفيف عن كاهل المواطنين

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث تم اصطحاب الاسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض.

مشروعات خيرية في المنوفية

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.