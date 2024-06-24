طريقة بسيطة لتنظيف الملابس البيضاء.. السر في الليمون

بقع صفراء اللون تغزو الملابس البيضاء خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم ويزداد تعرقا عند الخروج إلى الشمس، وتسبب تلك البقع إزعاجا كبيرا لربات البيوت، إذ لا تنجح دوما المساحيق والتركيبات الكيميائية في إزالتها بشكل كامل، غير أن الحل يكمن في طريقة طبيعية وغير مكلفة، تعتمد على ثمرة الليمون.

طريقة بسيطة لإزالة البقع

عصير الليمون من المشروبات المنعشة في الصيف، وبخلاف فوائده الغذائية التي يقدمها للجسم، يمكن الاعتماد عليه أيضا في تنظيف الملابس وملاءات الأسرّة البيضاء التي تصبح أكثر عرضة للاتساخ خلال ساعات النوم، فبحسب صحيفة «Express» البريطانية، يمكن إضافة عصير الليمون إلى الغسيل لجعل تلك الملابس ناصعة البياض خاليةً من البقع العنيدة على التنظيف.

وتقول روث ويلتون، صاحبة الفكرة، إن سكب ربع كوب من عصير الليمون داخل الغسالة يساعد على إعادة اللون الأبيض زاهيا مرةً أخرى، بسبب ما يحتويه من حمض الستريك الذي يمنحه أفضلية على مساحيق الغسيل المخصصة لتنظيف الملابس البيضاء.

كيف يعمل الليمون على تنظيف الملابس البيضاء؟

حمض الستريك الموجود في عصير الليمون يعمل على إذابة وتفتيت بقع العرق صفراء اللون بشكل طبيعي لا يترك أثرا، بل على العكس يحافظ على جودة الأقمشة باختلاف المواد الخام الداخلة في صناعتها، إذ يعتبر الليمون من الأطعمة المستخدمة في التبييض بما تتميز به من خصائص مضادة للبكتيريا ذات قدرة على تفتيح اللون الأبيض، وفقاً لما ذكره موقع «tips and tricks».

وللحصول على أفضل نتيجة بعد استخدام الليمون في تنظيف الملابس البيضاء، أكد الموقع، أنه ينبغي تعريضها لأشعة الشمس بشكل مباشر، إذ تعتبر عامل تبييض طبيعي يزيد من إشراق الأقمشة البيضاء، مع الحرص على ألا تزيد المدة التي تُترك فيها الملاءات البيضاء دون غسيل عن أسبوعين، وبالنسبة للملابس فيجب الحرص على عدم ترك البقع الصفراء أكثر من يومين، بل يُفضل غسلها بمجرد ظهور تلك البقع كي لا تتغلغل إلى الألياف الداخلية للقماش.