حالة مرضية نادرة.. رجل لا يتوقف عن الضحك وطبيب يكشف مفاجأة (فيديو)

بين واحد من مئات الأشخاص ربما تجد من يعاني من متلازمة غريبة وغير معهودة قد تثير العديد من التساؤلات والاستفهامات، وخلال الساعات القليلة الماضية وثق مقطع فيديو متداول عبرمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا أربعينيا يعاني من حالة صحية نادرة، إذ لا يستطيع التوقف عن الضحك.

وظهر الرجل، ويدعى «علي توتار» ويبلغ من العمر 42 عاما، خلال المقطع، وهو يتحدث عن معاناته من حالة نادرة، وهي متلازمة الضحك الهيستيري، إذ تجعله يبتسم طوال الوقت، ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث، حتى أنه لا يستطيع حضور الجنازات أو مراسم العزاء بسبب ضحكه المتواصل، الأمر الذي يسبب له الإحراج.

Adana’nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal’ın “Gülen Adam” filmi gerçek oldu.



42 yaşındaki lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için kendisine cenazelere gitmeyi yasakladı. pic.twitter.com/ETVse3MxBb — Adanacity (@bizadanaliyik) June 27, 2024

ما هي متلازمة الضحك الهستيري؟

ومتلازمة الضحك الهستيري، هي اضطراب وراثي، معروفة طبيًا باسم «متلازمة أنجلمان»، تظهر لدى الشخص في عمر عامين إلى 3 سنوات، وتتسبب في ابتسامة الأشخاص المصابون بها بشكل مستمر، وفقًا للموقع الطبي «مايو كلينك»، إذ تسبب عدة مشكلات، على رأسها:

- تأخر النمو.

- مشكلات في الكلام والاتزان.

- الإعاقة الذهنية.

- نوبات الصرع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام رامي، استشاري الطب النفسي، أن البعض يصاب بها نتيجة للتعرض للصدمات النفسية، أو الجلطات التي تصيب الجهاز العصبي، ليجد الشخص نفسه يضحك باستمرار وبدون سبب، مؤكدًا أنها متلازمة نادرة لكنها تصل بصاحبها للاكتئاب ولا يُعالج منها مُطلقًا، وفقًا لحديثه لـ «الوطن».