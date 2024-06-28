حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. تمويل مشروعات وانتهاء دورات سقارة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 22 حتى 28 يونيو الجاري 2024، حيث يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 22 يونيو

أعلن وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكداً أن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء

الاثنين 24 يونيو

استعرض وزير التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ توليه مسؤولية الوزارة في عام 2022 وحتى يونيو الجارى، وأكد أن صندوق التنمية المحلية تمكن خلال عامين من 2022 وحتى 2024 من تمويل 3699 مشروعًا بإجمالى استثمارات حوالى 68.2 مليون جنيه منها حوالى 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و11.2 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات في 22 محافظة.

الثلاثاء 25 يونيو

أكد وزير التنمية المحلية، اهتمامه منذ توليه المسؤولية بملف التدريب والتأهيل لكافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات، مشيرًا إلى أنه حرص خلال الفترة الماضية على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية بالخارج لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالمحليات

الأربعاء 26 يونيو

أكدت وزارة التنمية المحلية أن خطة التدريب لعام 2024 بلغت حوالى 173 دورة تدريبية منها 70 دورة مستحدثة وجديدة تم تنفيذها لأول مرة بنسبة 40% وحضر الدورات التدريبية 11284متدربا على مدار 11 شهرا بواقع 40 أسبوعاً تدريبياً بإجمالي 989 يوما تدريبيا وذلك لرفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية .

الخميس 27 يونيو

ترأس وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اجتماعاً للجنة لمناقشة تعليمات رئيس الوزراء بتعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية لترشيد استخدام الكهرباء