وزير التنمية المحلية يهنئ مدبولي بذكرى «30 يونيو»

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وقال اللواء هشام آمنة في نص البرقية: «يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا العزيزة بذكرى ثورة 30 يونيو، وأن أتقدم لكم بأطيب وأرق التهاني القلبية، ذاكرين بكل فخر وإعزاز تلك الملحمة التي خرج فيها الشعب المصري العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة، مساندين ومؤازرين بعضهم البعض ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية».

القيادة الوطنية

ودعا وزير التنمية المحلية، الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عام وأنتم وشعب مصر بخير وسلام.