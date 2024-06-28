«التنمية المحلية» تدرس قرار غلق المحلات في الصيف.. التطبيق من أول يوليو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بشأن تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات، مضيفا أن اللجنة العليا للمحال برئاسة وزير التنمية انعقدت بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة ودراسة مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية خلال فصل الصيف اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ترخيص المحلات العامة

وأشار إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستعلن مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض وموافقة رئيس الوزراء، وبعدها تقوم المحافظات بالتنسيق مع التنمية المحلية بتسيير لجان بالوحدات المحلية للمرور على المحلات والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة بداية من الاثنين المقبل، حيث تساهم تلك المواعيد في ترشيد استهلاك الطاقة.

ترشيد الاستهلاك

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء وجه بغلق المحلات التجارية من أول الشهرالمقبل في العاشرة مساء، والمطاعم في الواحدة صباحا ضمن خطة ترشيد الاستهلاك.