علامة خطيرة تظهر في البحر تؤدي إلى الغرق.. احذر تلك المناطق الهادئة

مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، تبدأ الكثير من الأسر الاستعداد للسفر للمدن الساحلية لقضاء عطلة صيفية مميزة، والاستمتاع بمياه البحار بقضاء وقت ميز بها لمحبي السباحة، ولكن هناك علامة خطيرة تظهر في البحر، وتحديدا في المدن الساحلية تنذر بحدوث حالات غرق عند السباحة في البحر، بسبب وجود تيار السحب الذي يجهله الكثيرون ما يؤدي لتكرار حدوث حالات الغرق.

علامة خطيرة تظهر في البحر تؤدي للغرق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح لـ «الوطن» إنّ عادة تيار السحب يكون في الشواطئ الرملية الواسعة، إذ إنه يكون موجود في بعض الشواطئ الموجودة في الإسكندرية أو مطروح أو العلمين، وفي الشواطئ الساحلية بشكل عام، إذ يقوم الموج أثناء عودته من الشاطئ بسرعات عالية بسحب الأشخاص إلى داخل البحر، لتتخطى سرعته سرعة السباح الأوليمبي.

ما تيار السحب وكيف يتم تمميزه؟

وأضافت «غانم»، أن تيار السحب يكون موجود في الشواطئ الرملية، ويكون موجود في المنطقة الهادئة التي لا يوجد بها موج على الإطلاق ويكون بها مياه عكرة ويحيط بها من الجانبين أمواج، وعند مشاهدة ذلك المشهد في البحر يجب تجنب الدخول في تلك المنطقة، لأن تيار السحب من أهم وأبرز أسباب الغرق.

ولفتت إلى أنّ تيار السحب يحدث نتيجة اندفاع الماء للأمام، وأثناء عودته يسحب معه أي منطقة رملية ضعيفة من الشاطئ بسرعات عالية، وتتجاوز سرعاته بين 2 و2.5 متر في الثانية.

كيفية النجاة من تيار السحب لتجنب الغرق

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه حتى يتم النجاة من تيار السحب الذي يتعرض له المصطافين، فيجب ألا يقاوم الشخص الذي يتعرض لذلك التيار، لكن عليه أن يتحرك ببطء داخل البحر بحركة موازية للشاطئ حتى يتم الخروج من ذلك التيار، لتقوم الأمواج بإعادته إلى الشاطئ مرة أخرى.