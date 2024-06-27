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الأرصاد تكشف موعد آخر أيام الموجة الحارة.. متى يتحسن الطقس؟

كتب:

عبدالعزيز سلامة
03:06 م | الخميس 27 يونيو 2024
حالة الطقس - تعبيرية

حالة الطقس - تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الارتفاع على مختلف أنحاء البلاد حتى غد الجمعة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من السبت المقبل.

موعد انكسار الموجة الحارة

وبينت «الأرصاد» أنّ يوم السبت المقبل يشهد طقسا أقل حدة في درجات الحرارة عن الأيام السابقة، مشيرة إلى أن الحرارة تنخفض بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية، لتكون الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة والمحسوسة 39، وتقل على السواحل الشمالية العظمى لتصبح 31 والمحسوسة 34 درجة.

درجات الحرارة يوم السبت المقبل

تأتي درجات الحرارة يوم السبت العظمى والمحسوسة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

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بقلم عبدالعزيز سلامة