لماذا نشعر بارتفاع الحرارة بقيم أكثر من المعلنة؟.. الأرصاد توضح «المحسوسة»

يشهد فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة ومزيدا من نسبة الرطوبة، لذا يتردد كثيرا مصطلح «الحرارة المحسوسة»، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية هذا المصطلح بمثال، متسائلة: هل سبق لك أن خرجت من المنزل في الصباح وظننت أنك تعرف حالة الطقس بأنه سيكون باردًا، ولكن لم يكن بنفس هذا البرد؟.

درجات الحرارة المسجلة في النشرات الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المسجلة في النشرات الجوية، هي درجة حرارة الهواء وتكون مقاسة بمعايير دولية مطبقة في جميع أنحاء العالم، تبعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المسجلة لا تأخذ في الاعتبار كيف يعاني الإنسان بالفعل من درجة الحرارة على مدار اليوم وتحت أشعة الشمس.

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة التي نشعر بها عندما نخرج في الهواء الطلق، في الواقع هي درجة حرارة «الإحساس» الخاص بالإنسان وتأخذ في الاعتبار سرعات الرياح والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء.

درجات الحرارة المحسوسة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه على سبيل المثال في فصل الشتاء، يمكن أن تشعرك الرياح القوية ببرودة أكبر مما تشير إليه درجة الحرارة المقاسة، على العكس من ذلك في يوم رطب من فصل الصيف، يمكن أن تشعر بأنها أكثر حرارة بشكل غير مريح مما توحي به درجات حرارة الهواء نفسها.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أنه في كلتا الحالتين، يمكن أن تكون تأثيرات درجة الحرارة والرياح والرطوبة أكبر بكثير، مشيرة إلى أن هناك طريقة تحسب بها درجة حرارة الإحساس، حيث يجب مراعاة درجة حرارة الهواء المتوقعة والرطوبة النسبية وقوة الرياح عند حوالي مترين، وهو الارتفاع النموذجي لوجه بشري، جنبًا إلى جنب مع فهمنا لكيفية فقدان الحرارة من جسم الإنسان خلال الأيام الباردة والرياح.

تأثير الرطوبة والرياح على درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه في الأيام العاصفة تزداد سرعة تبخر الرطوبة من بشرتك وتعمل على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم مما يجعلها أكثر برودة مما هي عليه في الواقع، ولكن عندما تكون الرطوبة عالية، ينخفض معدل التبخر والتبريد، مما يجعله يشعر بالسخونة أكثر مما هو عليه في الواقع.

واستكملت الأرصاد الجوية أنه توجد معادلات رياضية كثيرة لحساب درجة الحرارة المحسوسة وتستخدم هذه الصيغ الرياضية بناءً على فهمنا لقشعريرة الرياح في درجات الحرارة المنخفضة ونسبة الرطوبة في درجات الحرارة العالية، وطبيعة المنطقة.