حالة الظقس اليوم الجمعة.. «الأرصاد» تكشف عن 3 ظوهر جوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 28-6-2024، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد يسودها اليوم الجمعة اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الغربية لشاطئ البحر المتوسط، لافتة إلى أن سرعة الرياح تترواح من 40 إلى 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج يترواح من 1.5 إلى 2.5 مترا.

وتتأثر البلاد بنشاط الرياح، وارتفاع نسب الرطوبة والتي تصل إلى 90% على السواحل الشمالية ليلاً، و80% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

تأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم الجمعة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 45 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.