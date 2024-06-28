علامة غير شائعة تدل على الإصابة بالكبد.. اذهب إلى الطبيب فورا

الكبد هو عضو ضروري يساعد على هضم الطعام وتخليص الجسم من الفضلات، وإنتاج مواد تحافظ على تدفق الدم بشكل سليم، ويعاني البعض من أمراض الكبد التي تنتقل عبر أفراد العائلة، وحينها يُسمى وراثيًا، كما توجد أسباب أخرى تضر الكبد، بما في ذلك الفيروسات والسُمنة، وفق ما ذكره موقع مايو كلينيك الطبي، وفي هذا الإطار نستعرض علامة غير شائعة تدل على الإصابة بأمراض الكبد وتستلزم زيارة الطبيب.

علامة غير شائعة

ينبغي الانتباه إلى علامة غير شائعة تنذر بالإصابة بأمراض الكبد ألا وهي جفاف القدمين وتشققها، حسب ما كشفته الدكتورة ميندي بيلتز في حلقة برنامج البودكاست الشهير Diary Of A CEO، إذ يعتبر كثيرون أن الجلد الخشن أسفل القدمين أحد أعراض نقص الفيتامينات أو مرض جلدى دون إدراك منهم أن الأمر قد يكون ناجم عن الإصابة بمرض خطير.

جفاف القدمين وتشققهما يدل أن الإنسان لا يحصل على الدورة الدموية المناسبة في قدميه ما يشير إلى أن الكبد لا قوم بدوره بشكل جيد في التخلص من السموم وإخراجها من الجسد، كما أضافت بيلتز في البودكاست، ونشره موقع mirror.

دعم المناعة

أوضح الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة، أن وظائف الكبد الأساسية تتلخص في تنظيف الدم والمساعدة على الهضم ودعم المناعة، وهناك عدة علامات تحذيرية شائعة تدل على الإصابة بأمراض الكبد، منها إصفرار العينين والجلد، واضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغثيان والغازات، وألم في البطن وتورم في الجهة اليمنى، وحموضة المعدة والارتجاع.

ويضيف إسماعيل، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن علامة تشقق القدمين وجفافها هي علامة نادرة وغير شائعة يصاب بها عدد قليل من المصابين بأمراض الكبد، مؤكدًا ضرورة التوجه الطبيب في حال الشعور بالأعراض السابقة لاجراء التحاليل اللازمة وتحديد العلاج المناسب قبل تفاقم الوضع.