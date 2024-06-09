وزير الاتصالات: نتعاون مع «التعليم» لتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، حفل تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية «معلم مبتكر من أجل الغد»، لإنشاء المحتوى الرقمي، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين الأكاديمية المهنية للمُعلمين ومُنظمة اليونسكو لدعم استخدام التكنولوجيا الرقمية والابتكار في توسيع نطاق الوصول إلى فرص التعليم، وتحسين مستوى الإدماج، والارتقاء بنوعية التعلم، وبناء مسارات تعلم قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدى الحياة، وتعزيز نظم إدارة التعلم والتعليم، ورصد عمليات التعلم.

التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم من أجل تحقيق رؤية مشتركة تستهدف استخدام التكنولوجيا لتطوير منظومة التعليم، موضحا أنه جرى تشكيل لجنة مُشتركة من الوزارتين لتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات في كافة مراحل التعليم.

وأشار الدكتور طلعت، إلى أن المرحلة المُقبلة تستهدف التوجه ليس لاستخدام تكنولوجيا المعلومات كمادة مُنفصلة ولكن دمجها للاستعانة بها في كل المُقررات، وفروع المعرفة التي يتلقاها الطلاب، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة علمية بدأت في مُراجعة كل المناهج لكى تكون معدة وجاهزة في مطلع العام الدراسي المقبل.

الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي

وأضاف عمرو طلعت، أن اللجنة ستدرس سبل الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تمثل أحدى التقنيات التحويلية التي ينتج عنها تحولات في كل القطاعات، ومنها قطاع التعليم، حيث ستدرس اللجنة كيفية تطويع هذه التقنيات ليستفيد منها الطلاب والمعلمون من أجل تعليم أكثر فعالية في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أهمية تطويع تكنولوجيا المعلومات وتدريب المزيد من المعلمين لتمكينهم من استخدام تكنولوجيا المعلومات لتدريب الطلاب على الفكر الخلاق في إطار العمل على إثراء العملية التعليمية وجعلها ترتكز على الفهم والإبداع والابتكار وليس الحفظ.

تجهيز 3 آلاف معمل حاسب آلى بالمدارس

وأوضح وزير الاتصالات، أنه جرى الاتفاق بين الوزارتين على البدء بتجهيز 3 آلاف معمل حاسب آلى بالمدارس في كل أنحاء الجمهورية لتوفير التدريب العملي فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى التعاون بين الوزارتين في إنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، حيث تم حتى الآن إنشاء 12 مدرسة في إطار خطة تستهدف الوصول إلى مدرسة في كل محافظة، منوها إلى أنه جرى تخريج أول دفعة من أول مدرسة من القاهرة ويوجد إقبال على الاستفادة من خريجيها وإلحاقهم بوظائف في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تنفيذ مبادرة أشبال مصر الرقمية

وأكد طلعت، أنه يتم التعاون في تنفيذ مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، لتدريب الطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي على مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشهد إقبالا كبيرا، وتم إطلاق مبادرة براعم مصر الرقمية لطلاب الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، موضحا أنه من المقرر إطلاق دفعة جديدة في إجازة الصيف.

التكنولوجيا عنصر أساسي مثل القراءة والكتابة

ولفت، إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرا أساسيا، مثل القراءة والكتابة، لتمكين كافة الأفراد من تطوير أعمالهم بمختلف المجالات، مُشيرا إلى أنه لا يُمكن للتكنولوجيا أن تحل محل المعلم وإنما تساعده في أداء عمله؛ مُضيفا أن استخدامات التكنولوجيا في التعليم بالغة التعدد، ومنها استخدام وزارة التربية والتعليم لها خلال جائحة كورونا في العملية التعليمية.

الثورة التكنولوجية ساهمت في تعليم أبنائنا الطلاب بطرق مختلفة

أشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الثورة التكنولوجية المتسارعة ساهمت في تعليم أبنائنا الطلاب بطرق مختلفة عن تعليمنا في السابق، كما غيرت من مواصفات الخريج وفق مُتطلبات سوق العمل، وامتلاك القدرات والمهارات في استخدام التكنولوجيا، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي والثورات الصناعية، لها دور كبير في تغيير دور المعلم، لكنها لم تلغيه، حيث أصبح المعلم مرشدًا وموجهًا وليس ملقنًا، مؤكدا أن المعلم هو القوة الدافعة للتعلم.