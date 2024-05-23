«التجارة الإلكترونية».. سوق مفتوحة لـ«الصادرات المصرية»

تشهد السوق المصرية نمواً مطرداً فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث تمكنت من تحقيق قفزة هائلة بالاعتماد على العلم الحديث فى التبادلات الرقمية المختلفة. ووفرت منصات التجارة الإلكترونية جميع المنتجات للشركات والأفراد الراغبين فى الشراء، وبالتالى ضاعفت من القوة الشرائية من خلال عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، وتشمل هذه الممارسة المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المحمولة، والشبكات الاجتماعية كأماكن للتبادل التجارى، إذ تعتبر التجارة الإلكترونية فرصة كبيرة للمنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

بنية تحتية رقمية متطورة..وشبكات اتصالات سريعة..و.. وقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية

وتعتمد التجارة الإلكترونية على وجود بنية تحتية رقمية متطورة، وشبكات اتصالات سريعة، ما يعزز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذلك تطوير القطاع التكنولوجى من خلال دعم الشركات التكنولوجية المصرية، وتشجيع الابتكار والاستثمار فى الشركات الناشئة التى تعمل فى هذا المجال، ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة قيمة المنتجات والخدمات التى يمكن تصديرها.

وتشمل فوائد التجارة الإلكترونية عدة جوانب، أبرزها الوصول إلى جمهور أوسع، إذ يمكن للشركات التوسع فى الوصول إلى عملاء جدد فى جميع أنحاء العالم، وكذا تقليل التكاليف التشغيلية مقارنة بالمتاجر التقليدية، وراحة العملاء بالتسوق عبر الإنترنت من أى مكان وفى أى وقت، وكذلك تحليل البيانات لتحسين العمليات، وتوفير الوقت والجهد للعملاء والشركات على حد سواء، والتوسع الدولى بسهولة، ما يُمكِّن الشركات من التوسع وغزو أسواق جديدة دولياً بسهولة أكبر من خلال التجارة الإلكترونية.