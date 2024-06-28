4 طرق للتمييز بين المانجو الكمر والسقط.. تعرف عليها

طرق مختلفة ومتعددة لتسريع نضج ثمرة المانجو لبيعها في الأسواق المختلفة قبل أوانها، بحثا عن مكسب سريع في بداية الموسم، إلا أن بعض الطرق يستخدم فيها المزارعون بعض المركبات الكيميائية التي تفقد الثمار طعمها الأصلي وبعضها يؤثر على صحة المواطنين.

طرق كمر المانجو

يقول محمد عبد العزيز أحد مزارعي المانجو بمركز ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية: إن بعض المزارعين يلجأوون إلى قطع الثمار قبل انتهاء شهر يونيو وتحويل قشرتها الخارجية من اللون الأخضر للأصفر طمعا في بيعها ببداية الموسم بسعر أعلى.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرق تسريع نضج الثمرة تختلف من مزارع لآخر فالبعض يلجأ لوضع ثمار المانجو في غرف بلا تهوية ومعها قطع الكربون الأسود «شبيه الفحم»، والذي يساعد على ارتفاع درجة حرارة الغرفة، والبعض الآخر يستخدم مبيد الأسريل، والذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الثمرة داخليا، فيما يلجأ مزارعون إلى وضع المانجو داخل ثلاجات الموز.

كيف تميز المانجو الكمر

من جانبه، قال احمد علوان مهندس زراعي في الإسماعيلية: إن المانجو الكمر يمكن تمييزها عن السقط خاصة وأن معظم الأنواع التي تنتشر في الأسواق قبل 15 يوليو معظمها «كمر» عدا السكري الأبيض والذي يبدأ موسمه في بداية يوليو.

وأضاف أن هناك علامات للمانجو الكمر وهي:

1- فقدان الثمرة لرائحة المانجو المميزة والمعروفة لدى الجميع.

2- صدور صوت من داخل ثمرة المانجو لعدم اكتمال نضج البذرة.

3- وجود تجاعيد في القشرة الخارجية للثمرة.

4-تحول رأس البذرة للون الاسود أو البني الغامق بسبب تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة.

وأشار علوان إلي أن الصنف الوحيد الذي يمكن أن يتواجد في الأسواق قبل منتصف شهر يوليو هو السكري الابيض والذي ينضج قبل اسبوعين من الموسم لعدم قدرته علي تحمل درجة الحرارة المرتفعة.