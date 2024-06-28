سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية تباينًا، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها عدد من مواقع البنوك عبر موقعها على الإنترنت.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 48.10 جنيه للبيع، و47.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 47.98 جنيه للبيع، و48.08 جنيه للشراء.