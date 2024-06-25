سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-6-2024 بمنتصف التعاملات

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقا لمواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 48.36 جنيه للبيع، و48.26 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 48.43 جنيه للبيع، و48.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 48.43 جنيه للبيع، و48.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 48.37 جنيه للبيع، و48.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.