عضو بالنواب: ثورة 30 يونيو وضعت أسس الدولة المدنية الحديثة

قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هيبته واستردت إرادة الشعب المصري في صنع مستقبله بإرادته الحرة، كما أنه لم يكن مجرد يوم في تاريخنا، بل نقطة تحول حقيقية في مسار مصر السياسي والاجتماعي.

ثورة 30 يونيو وضعت أسس الدولة المدنية الحديثة

أضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن ثورة 30 يونيو استجابة لنداء الملايين من أبناء الشعب المصري الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين في مشهد مهيب، معبرين عن رفضهم لكل أشكال التطرف والإرهاب الذي حاول أن يهدد أمن واستقرار البلاد، كما كانت تلك الثورة تأكيدًا على وحدة الشعب المصري وقدرته على التصدي لكل من يحاول النيل من عزيمته وإرادته.

أهمية ثورة 30 يونيو

وتابع: «أسهمت ثورة 30 يونيو في وضع أسس الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، لقد شهدت مصر بعدها انطلاقة جديدة في كافة المجالات، بدءًا من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، مرورًا بتحقيق الأمن والاستقرار، وصولًا إلى المشاريع القومية العملاقة التي تعيد بناء الدولة على أسس قوية ومتينة».

واختتم: «في هذا اليوم نجدد العهد بمواصلة العمل والتضحية من أجل رفعة وطننا العزيز، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بكل مصري ومصرية ساهموا في هذه الثورة العظيمة، إن دماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن الغالي ستظل نبراسًا ينير لنا الطريق نحو مستقبل أفضل».