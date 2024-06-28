النائب كريم السادات: «30 يونيو» وضعت مصر على طريق الاستقرار والتنمية

قال كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب إن ثورة 30 يونيو من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، لأنها شكلت تعبيرًا جماهيريًا عن إرادة شعبنا العظيم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ورفض أي محاولات لتقويض أمن وسيادة الوطن من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

ثورة 30 يونيو أعادت المسار نحو طريق الاستقرار والتنمية

وأضاف السادات في تصريحات لـ«الوطن» أن ثورة 30 يونيو تحولًا إيجابيًا في المشهد السياسي المصري، حيث تمكن الشعب من إعادة توجيه مسار البلاد نحو طريق الاستقرار والتنمية، من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.

وتابع: «إننا نستذكر هذه الثورة بكل فخر واعتزاز، ونعبر عن تقديرنا العميق لجميع أبناء الشعب المصري الذين شاركوا في هذه الحركة التاريخية بكل أشكال المشاركة المدنية والسلمية، كما أننا نؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة».