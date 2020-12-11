بعد ساعات من فوزة في "النواب".. إصابة كريم طلعت السادات بكورونا

أصيب كريم طلعت السادات، الذي نجح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، منذ أقل من 48 ساعة، بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطته لعدد كبير من أنصاره داخل وأمام اللجنة العامة، الذين تجمعوا للاحتفال معه بفوزه بعضوية مجلس النواب .

وأعلن "السادات"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابته بفيروس كورونا، وقال: "الحمد لله على كل حال، إيجابي فيروس كورونا، وأخضع الآن للعزل، ولنا عودة إذا شاء العلي القدير، أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل" .

ونجح كريم طلعت السادات، مرشح حزب مستقبل وطن، في الفوز بالمقعد الأول بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، حيث حصل علي 63078 صوت إنتخابي، كما نجح علاء جعفر المرشح الشاب المستقل في الحصول علي المقعد الثاني حيث حصل علي 47715 صوت إنتخابي .

وعقب فوز "السادات" أول أمس، تقدم حفيد الرئيس السادات، بمسيرة حاشدة من أهالي قريته في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، لقبر والدة لقراءة الفاتحة والدعاء له.

وقال كريم السادات في تصريحات صحفية، إنه يتمنى أن يسير على خطى والده في خدمة أهالي الدائرة وتقديم كل الخدمات لهم، مقدما الشكر لكل من وقفوا بجانبه وأهالي الدائرة جميعا، مؤكدا على رغبته في العمل بجد واجتهاد واستكمال مسيرة والده الراحل.

واحتفل أنصار كريم طلعت السادات المرشح عن حزب مستقبل وطن، بفوزه بالمركز الأول في نفس الدائرة، بحضور سامح محمد أنور السادات عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من أبناء العائلة وأنصاره ومحبيه .