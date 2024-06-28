بدأ الآن.. تنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 بالمحافظات

بدأ الآن تنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 في مختلف المحافظات، والتي تعد أحد أبرز بدائل الثانوية العامة، حيث توفر تدريب عملي في شركات البترول للطلاب برواتب طوال سنوات الدراسة، كما إنّ لها مستقبل مضمون سواء في الحصول على فرص عمل محلية أو دولية، وكذلك للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا، إذ تتوافر قائمة مميزة من الكليات التي يمكن للطلاب والطالبات الالتحاق بها.

وتنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 في المحافظات، متضمنةً مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية، وكذلك الخريطة الكاملة لأماكن مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية.

تنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024

يتضمن تنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 في المحافظات، بعض الشروط الواجب توافرها في الطالب أو الطالبة للالتحاق بها، والتي تتمثل في الآتي:

- الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي العام أو الأزهري.

- الحصول على مجموع لا يقل عن 150 درجة في قسم الكمبيوتر، و240 درجة في قسم البترول، و200 درجة في قسم البترول الفني، و180 درجة لقسم سيارات البترول، و160 درجة لقسم التبريد والتكييف.

- أن يتراوح عمر الطالب أو الطالبة بين 15 وحتى 18 سنة، ويكون مصري الجنسية.

- النجاح في مادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز كل الاختبارات المنعقدة.

مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية

تتراوح مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 في المحافظات بين ألف وحتى 5 آلاف جنيه، إذ تختلف من قسم لآخر.

هل يوجد سكن في مدارس البترول؟

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، في بيان سابق، إنّه لا يوجد سكن في مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية للطلاب أو الطالبات، لذلك يجب على كل طالب التقديم في المدرسة الأقرب له حتى لا يتحمل عناء السفر للمدرسة.

أماكن مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية

وتتضمن أماكن مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية بنات وأخرى مخصصة للبنين ضمن بدائل الثانوية العامة كالآتي:

- مدرستا الطيران للبترول بنين، والشروق الصناعية للبترول بنين بالقاهرة.

- مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية للبنين.

- مدرسة البترول للبنين بحدائق الأهرام القديمة محافظة الجيزة.

- المدرسة الفنية التجريبية بنين بالإسماعيلية.

- المدرسة الفنية للبترول بنين بمرسى مطروح.

- مدرسة الإسكندرية الثانوية للبترول بنات.

- مدرسة السويس الثانوية للبترول بنات.

- مدرسة دمياط الثانوية للبترول بنات.

- مدرسة طنطا الثانوية للبترول بنات.

- مدرسة بنها الثانوية للبترول بنات.

- مدرسة الزقازيق الثانوية للبترول بنات.

- مدرسة بورسعيد الثانوية للبترول بنات.

- مدرسة المنصورة الثانوية للبترول بنات.