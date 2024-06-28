«كانت مبسوطة».. أحمد عز يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدته (فيديو)

كشف الفنان أحمد عز تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة والدته التي رحلت عن دنيانا، قبل 16 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال أحمد عز، في تصريحات خاصة للكاتب الصحفي خالد فرج عبر برنامج Mirror، إنّ والدته أصيبت بالمرض اللعين عام 1995، وظلت معاناتها مع المرض مستمرة لمدة 13 عام إلى أن وافتها المنية عام 2013، مضيفًا: «أمي مكنتش محسسة حد في البيت بتعبها، كانت بتروح تأخد جلسات العلاج الكيماوي وترجع تطبخ».

وتابع الفنان: «أمي أبلغتني بطبيعة مرضها وطالبتني بالحفاظ على السر، ولكن أشقائي عرفوا الخبر بعد سنوات من إصابتها به، وأذكر أنها حينما نُقلت للمستشفى قبل وفاتها بـ48 ساعة، زرتها مساءاً ووجدتها سعيدة وتقول (أنا عاوزة ايه تاني من الدنيا.. أنا تمام».

وشدد أحمد عز على أن دعوات والدته كانت وراء النجاحات التي حققها على مدار مشواره الفني، متابعاً: «الكرم والنجاح وحب الناس دي دعوات أمي الله يرحمها».